Volley Serie B, C e D. La Rubierese non fa sconti al Pavia. Doppio 3-0 per Arbor e Cvr

Ancora un week-end molto positivo per il volley di Serie B che registra quattro vittorie reggiane da tre punti e la sola sconfitta della Tirabassi & Vezzali contro la capolista.

Serie B. Settima vittoria consecutiva per l’Ama San Martino che si porta al sesto posto al termine di una partita forse non bella, ma volitiva da parte dei ragazzi di Cervi: Canottieri Ongina–Ama 1-3 (22-25 23-25 28-26 20-25). Brizzi 24 punti, Ghelfi 19, Cassandra 14.

Serie B1. Troppo forte la Clai Imola per la Tirabassi, sconfitta in casa 0-3 (15, 15, 18). La Giusto Spirito Rubierese non fa sconti, vince a Pavia contro la Tecnilux per 3 a 0 (19, 14, 21) e resta seconda.

Serie B2. Trionfo per le reggiane che prendono a pallonate le avversarie con un doppio 3 a 0. L’Arbor supera Fossato con parziali a 13, 21, 17 con 20 punti di Bigi e 14 di Maggiali. Un Cvr Fos Wimore con diverse assenze supera la Trestina faticando nel primo parziale chiuso a 21, per poi dilagare a 14 e 18. 14 punti di Saccani, 13 per Furegato e Brunfranco. Arbor quinta, Fos settima.

Serie C maschile. Vigili del Fuoco Marconi-Lauda San Benedetto 3-0 (25-16 27-25 25-17); Ama San Martino- Everton 3-1 (25-20 25-22 22-25 25-11); grande prova del Fabbrico in Rcl Bastiglia-Fabbrico 0-3 (22-25 23-25 17-25) che permette ai Vigili di salire al comando sulla Rcl. Tra le ragazze, nel girone A, Piace Volley-Everton 3-2 (12-25 25-16 24-26 25-19 15-12), Energee3 Giovolley-Volley Modena 1-3 (23-25 22-25 25-23 19-25), Emmezeta Pc-Jovi 3-0 (21, 17, 24); nel girone B, Reggio Revisioni Rubierese-Cavezzo 3-1 (19-25 25-19 25-13 25-23), Truzzi-Ama San Martino 0-3 (22, 16, 13); Ama sempre sola al comando. Serie D. Tra i maschi, girone A, Tricolore-Cus Parma 2-3 (23-25 25-18 25-22 24-26 9-15), Scandiano-Piace Volley 3-0 (11, 17, 21), Scandiano seconda.

Nel girone B, B.R.V. Almet-Benedetto Fe 3-1 (26-24 22-25 25-15 25-22), BRV quinta.

Tra le ragazze, girone A, bel derby tra Fortlan Dibi e Vaneton Limpia, vinto dalle prime 3-1 (25-12 25-23 20-25 27-25), L’Arena-Piace Volley 3-2 (25-19 30-32 26-24 23-25 15-5), Montebello-R.P.F. 3-0 (17, 21, 12). Nel girone B, Renusi Fabbrico-Maranello 3-0 (19, 22, 16). Clamoroso a Correggio, dove l’ex capolista Poliespanse perde 2 a 3 (15-25 21-25 25-16 25-23 10-15) dalla Mondial Quartirolo, che era terzultima a -37 punti dalle locali. Ama San Martino-Marano 0-3 (23-25 17-25 23-25); Saturno Guastalla-Invicta Modena 3-0 (15, 15, 14); Everton-Univolley Carpi 3-2 (25-14 24-26 25-18 19-25 15-12).

