Volley Serie B, C e D. L’Ama sfida Viadana dell’ex Panciroli. Rubierese sul campo caldo di Imola

Sabato del volley decimato dai tanti anticipi, ma completo per quanto riguarda la Serie B e con la sola Ama tra le mura amiche. Serie B. L’Ama San Martino (10) attende Viadana (20) alle 17 alla Bombonera. I mantovani sono secondi e presentano volti noti nel reggiano come l’ex coach Alberto Panciroli e poi Bartoli, Silva, Bellei e Cordani.

Serie B1. Due trasferte molto complicate per le reggiane, impegnate in derby emiliani-romagnoli. Alle 17,30 la Tirabassi & Vezzali (14) è sul campo della Bleuline Forlì (14), mentre la Giusto Spirito Rubierese (22) dalle 18 è sul parquet della quotata Clai Imola (21) seconda contro terza in classifica, ma entrambe con una gara in meno della capolista Gossolengo. Rubiera è ancora imbattuta.

Serie B2. Trasferte umbre per le reggiane: alle 18 a Magione si gioca San Feliciano (20)-Fos Wimore CVR (10), alle 21 a Città di Castello, Trestina (7)-Arbor Interclays (15).

Serie C. Tra i maschi, alle 18 Fabbrico (7)-RCL Bastiglia (12) e alle 21, alla Rinaldini, il derby tra Everton (13) e Ama San Martino (12).

Tra le ragazze, solo il girone A, con Everton (13)-Burzoni Piacenza (16) alla Rinaldini alle 17,30, Volley Modena (7)-Energee3 Giovolley (0) alle 18 e Jovi Taneto (14)-Emmezeta Piacenza (12) alle 20.

Serie D. Tra i maschi, nel girone B, Mirandola (21)-B.R.V. Almet (17) alle 21.

Anche tra le ragazze, solo girone B: Universal Carpi (1)-Everton (1) alle 21 per lasciare l’ultima piazza e Mondial Quartirolo (5)-Poliespanse Correggio (20) con le reggiane che cercano tre punti per restare in scia della capolista Marano.

Convocazioni. Quattro reggiane ai raduni regionali 200911 ad Argenta domenica 17: Giulia Leonardi e Melissa Manghi della Daino Gavassa, Sara Catellani dell’Albinetana e Gloria Boni dell’Arena.

c.l.