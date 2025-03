Volley Serie B, C e D. L’Ama fa la voce grossa a Spezia. Netta sconfitta in casa per i Vigili

Nel campionato di volley maschile di Serie B, l’Ama San Martino vince a La Spezia per 3 a 2 una gara lunga ed emozionante conclusa al tie-break 23 a 21. L’Ama va avanti 1-0, poi sotto 1-2 e finale in rimonta (25-20 15-25 21-25 25-18 23-21). L’Ama è settima. Niente da fare per i Vigili del Fuoco Marconi che perdono in casa 0 a 3 (22-25 26-28 12-25) dalla Toscana Arno Pontedera.

SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali a Sassuolo spreca il vantaggio di 2 a 0 e perde 2 a 3 (15-25 23-25 25-13 25-19 15-12) dalla locale CSC, portando a casa un punto. Molto male la Rubierese che perde 0-3 (21, 21, 22) il derby del Secchia contro la Moma Anderlini Modena.

SERIE B2. Fos Cvr travolgente nel derby contro l’Ama, vinto a San Martino per 3 a 0 con parziali a 11, 18 e 16. Migliore 15 punti con 4 ace, Brunfranco 14, Bortolamedi 13 e pure due ace per Sazzi. Ora il CVR è secondo a tre punti dalla capolista. L’Arbor Interclays ritorna da Bologna con un solo punto, dopo la sconfitta per 3 a 2 patita da un Progresso trascinato da un tifo assordante. I parziali, 25-17, 18-25, 23-25 25-15, 15-12.

SERIE C. Nei maschi, Real Sala Bolognese-Mo.Re Volley 0-3 (17, 23, 23), Fabbrico-Artiglio Modena 3-0 (15, 18, 20), Soliera-Ama San Martino 3-1 (24-26 25-20 25-15 25-10). Mo-Re terzo su San Martino.

Tra le ragazze, Stadium Mirandola-Saturno Guastalla 1-3 (25-18 18-25 16-25 16-25), Rivergaro-Rubierese 0-3 (24, 16, 17), Everton-San Polo Torrile 3-0 (16, 15, 9), Noceto-Poliespanse Nutristar Correggio 3-0 (22, 17, 22). Guastalla quarta su Correggio.

SERIE D. Nei maschi, girone A: Energy U17 Parma-Scandiano 0-3 (17, 23, 19), Naytes Vaneton Interclays-Bluenergy Piacenza 3-0 (13, 16, 28), Soragna-Pieve 3-1 (21-25 25-22 25-23 25-15). Scandiano primo ex-aequo, Everton terzo. Girone B, Cavezzo-San Marco Matrix 3-0 (21, 20, 21), Bassa Reggiana Volley-Pasquali Ferrara 0-3 (15, 15, 23). Girone C: Mo.Re Volley-San Giorgio delle Piane 3-2 (25-21 27-25 15-25 23-25 15-12).

Nel femminile, girone A: Vaneton Limpia Mentani-Sangiopode 0-3 (16, 17, 20), Rm Piacenza-Jovi 1-3 (25-13 22-25 20-25 23-25), L’Arena-Sport Club Parma 3-1 (25-21 25-17 21-25 25-21). L’Arena è prima, terza la Jovi. Nel girone B, Ama San Martino-Moma Anderlini 3-0 (24, 12, 15), Virtus Casalgrande-Castelnuovo Rangone 1-3 (25-19 23-25 23-25 17-25). La Renusi Moglia-Campagnola è seconda.

