Volley serie B

Alessandro Fagiolini, per tutti Fajo, 56enne sostenitore (da lustri) dei Lupi, parla a nome dei tifosi biancorossi. La Codyeco ha agganciato in vetta, a quota 28, la Sestese. "Il nostro proposito, il nostro augurio – dice Fajo – è quello di tornare almeno in A3, in primavera, dopo una stagione in B. Possiamo capire la società, però per i tifosi è dura. I motivi sono presto detti: siamo da sempre (o quasi) abituati al campionato di A2, ad altri palcoscenici. Ora ci ritroviamo a giocare in palestre tipo la Banti di Santa Croce, ritenute idonee per la B, con arbitraggi inadatti, direi da serie C, con una classe arbitrale non all’altezza, senza il video check, che alla fine penalizza le due squadre. Non troviamo tifoserie che possano contrastarci; anche in A2, in taluni campi era così, e sappiamo che con i tifosi sulle tribune c’è più spettacolo. Da qui il nostro coro: “In casa giochiamo noi”. Si vinca o si perda siamo solo noi. Anche al PalaParenti il pubblico non è numeroso. Col Grosseto, in occasione del turno infrasettimanale, c’erano un’ottantina di spettatori circa. La nostra speranza è la promozione in A3 anche se pensiamo che non sarà agevole ottenerla. Per partecipare ai play-off promozione è indispensabile arrivare nei primi due posti. I play-off però, vanno fatti. Poi sarà quel che sarà, dipende dagli accoppiamenti, servirà anche un po’ di fortuna. Ecco perché ritengo che avremo un compito non facile".

Fajo prosegue: "E poi c’è la Coppa Italia. Per parteciparvi dobbiamo chiudere al primo posto al giro di boa. Si può fare, dovendo affrontare due squadre di bassa classifica subito dopo la sosta. Recupereremo Simoni per cui possiamo farcela. Noi della Curva saremo sempre al nostro posto. Siamo una dozzina circa, tutti di mentalità, andiamo avanti con quello che c’è, dando quanto possiamo. Siamo sempre vicini alla squadra".

Marco Lepri