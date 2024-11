Volley serie B. Codyeco a Sassuolo. Pontedera, ecco Genova

Due giocano in trasferta ed una in casa, le squadre della nostra zona, in B. La Codyeco Lupi torna in Emilia, a Sassuolo (ore 18,30), dopo aver sbancato la Bombonera di San Martino in Rio. Questa seconda trasferta consecutiva dovrà essere affrontata con lo stesso livello di attenzione e autostima della precedente nel reggiano. "Vietato pensare – dicono ai Lupi – che la gara odierna sia in discesa. E’ invece sullo stesso piano della precedente e può presentare maggiori criticità”. Alla guida del Sassuolo c’è Pupo Dall’Olio ed a sua disposizione ci saranno atleti pericolosi come l’opposto Sartoretti, figlio d’arte, anch’egli bravo nel servire in salto. Da Prato e Simoni (foto) conoscono bene questo Sassuolo, avendolo affrontato l’anno scorso con Castelfranco. A Pontedera (ore 18) in un PalaMatteoli con accesso gratuito, il Gruppo Lupi ospita il Cus Genova, formazione da tenere in considerazione, più di quanto non dica la classifica. I liguri dispongono di 3 punti contro i 5 dei ragazzi allenati da Simone Buti. Questi ha ottenuto sabato scorso a Parma la prima vittoria da tre punti. Menichetti e soci hanno lavorato con il massimo impegno. L’obiettivo è la vittoria per raggiungere posizioni di classifica più sicure. L’Arno di coach Piccinetti è impegnato alle 21 al Pala-Lilly di Sesto Fiorentino contro i rossoblù locali. La compagine della Toscana Garden, con 3 punti in classifica, è ancora priva di vittorie dopo quattro turni. In settimana i biancoverdi hanno lavorato per evitare di ripetere gli errori commessi finora. Fantauzzo e compagni sono stati esortati a trovare quella continuità di gioco, necessaria per conquistare i punti per togliersi dalle zone a rischio.

Marco Lepri