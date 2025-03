Volley serie B. Codyeco, big match al PalaParenti: "Col Sassuolo i punti valgono doppio»

La gara clou, della quarta di ritorno in B, è quella del PalaParenti (ore 17) fra la capolista Codyeco Lupi ed il Sassuolo, allenati rispettivamente da Alessandro Pagliai e Pupo dall’Olio. "Una gara – mette in risalto il sito del club biancorosso – dove i punti valgono doppio: non a caso, a questo primo scontro diretto, si presentano due formazioni che considerano la B assolutamente "stretta", anche per la caratura degli interpreti in campo e in panchina. Si respirerà aria di categoria superiore, al PalaParenti: la speranza e la certezza è che siano in tanti a volerla respirare con la squadra e lo staff, affollando gli spalti e aiutando la Curva a supportare i Lupi". Un solo punto divide le due squadre, con i santacrocesi a quota 41 e gli emiliani subito lì (40), insieme al Camaiore che, per giunta, ha già riposato. Questo spiega quanto possa essere decisivo il match fra due squadre che vantano, fra loro, precedenti anche in A1. Oggi pomeriggio alle 17,30 al PalaBagagli di Castelfranco, la Toscana Garden Arno ospita la Sestese, quarta in classifica, formazione "umorale", che può sorprendere a seconda del tipo di giornata di alcuni suoi migliori componenti. "La Sestese è un’ottima squadra – dice coach Piccinetti - con elementi di alto livello, che militano da anni in B. Ci aspettiamo un’avversaria di qualità, sostanza ed agonismo. Poi, dopo la trasferta alla Spezia, incontreremo alcune tra le migliori a cominciare dal Camaiore per gare avvincenti".

Il Gruppo Lupi gioca alle 18 a Genova contro il Cus quinto in classifica. I pontederesi sanno bene quanto sia importante far punti nella città della Lanterna. Il compito non sarà dei più agevoli; i liguri occupano il quinto posto e dispongono di Poggio, uno dei migliori opposti della quarta serie nazionale. "Si tratta – dicono nel clan biancoceleste – di un avversario temibile per i nostri ragazzi, reduci dalla vittoria interna su Parma. Il quinto posto del Cus Genova la dice lunga sulla bontà di una rosa che vorrà riscattare la sconfitta di Sassuolo".

Marco Lepri