Volley serie B. Codyeco, big match. Arno e Gruppo Lupi per la riscossa

Domani in B c’è già chi giocherà per il primato e chi cercherà di far punti per tirarsi su in classifica. E’ il caso della Codyeco Lupi, nella prima ipotesi e dell’ Arno ToscanaGarden e il Gruppo Lupi, nella seconda. Domani pomeriggio alle 17, a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, sarà già big-match fra i locali della Ama ed i biancorossi di Pagliai. Si giocherà alla Bombonera, in piazza Carnevali, in un ambiente piccolo, nel classico “campetto”, per una gara difficile, contro una squadra forte, che viaggia a punteggio pieno (9 punti) dopo tre turni. La Codyeco ne dispone di uno di meno e, in questo ambiente angusto, dovrà per prima cosa, ricevere bene, per non andare subito in difficoltà. Ci sarà poco spazio anche per servire in salto, così per muoversi con disinvoltura in difesa. I Lupi sono abituati al PalaParenti e la Bombonera ha tutt’altre caratteristiche.

I pontederesi del Gruppo Lupi saranno a Parma (17,30) contro la Inzani, formazione che finora ha fatto peggio di loro restando a quota zero. I biancocelesti devono vincere e ripartire sotto la guida di coach Buti. Questi è subentrato a Nuti perdendo al debutto in casa contro la capolista San Martino in Rio. La gara di domani ha tutt’altre caratteristiche, ragion per cui Frosini e compagni non dovranno sbagliare. Il Gruppo Lupi, nelle prime tre partite ha raccolto soltanto due punti. Ora è giunto il momento di girare pagina per raggiungere posizioni più sicure in classifica. A questo mirano anche i castelfranchesi dell’Arno che al PalaBagagli ospiteranno (ore 17,30) il Cecina. I rossoblù dispongono di 5 punti contro i 2 dei biancoverdi. Cecina è una neopromossa che ha raggiunto la B con Luca Berti in panchina. Questi si è accordato quest’anno col Tomei Livorno in C. A Cecina c’è voglia di pallavolo, per tornare a respirare, l’atmosfera degli anni Settanta, quando nelle file tirreniche militavano fior di giocatori. Il compito dell’Arno non sarà semplice. Coach Piccinetti ha esortato i suoi ad evidenziare i loro punti di forza.

Marco Lepri