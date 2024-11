Volley serie B. Codyeco e Arno ok. Stop per i pontederesi

Vincono la Codyeco Lupi e la Toscana Garden Arno, mentre perde di nuovo il Gruppo Lupi. L’ottava giornata d’andata scopre il nuovo volto dei conciari e registra la prima vittoria dei castelfranchesi. Non raccoglie niente Pontedera, battuta a domicilio. La classifica, nel girone D, si spezza in due tronconi: quello delle squadre di alta classifica e quello delle formazioni in lotta per non retrocedere. Nel gruppone delle migliori staziona la compagine di Santa Croce, mentre Castelfranco e Pontedera fanno parte dell’altro. Gli indizi delle prime giornate sono diventati prove. Al PalaParenti i biancorossi si sono imposti con un netto 3-1 sul Cecina. Il tecnico Pagliai ed il suo vice Bocini hanno azzeccato la mossa vincente, con Pahor nel ruolo di libero e l’inserimento di Matteini tra i titolari. I rossoblù di Giacobbe sono stati sorpresi, avendo preparato ben altra partita. Invece lo staff tecnico, con questa azzeccata variante, ha dato sicurezza ai conciari, scatenati nei primi due parziali, vinti per 25-16 e 25-15. Cecina ha impiegato tempo ad entrare in partita e lo ha fatto solo nel terzo parziale, sospinta da Sfondrini. Tuttavia, nel quarto set la Codyeco ha di nuovo dettato legge (25-14) portandosi a casa tre punti imprescindibili per restare ad un solo punto dalla vetta.

A Castelfranco, i biancoverdi di coach Piccinetti hanno finalmente rotto il ghiaccio, ottenendo la prima vittoria: Fantauzzo e soci lo hanno fatto col punteggio di 3-0 prevalendo sui reggiani della Maurizio Marconi. Questi i parziali: 25-17; 26-24; 25-16. L’Arno ha fatto un bel passo in avanti, balzando dal penultimo posto alla quart’ultima posizione a quota 7, raggiungendo gli emiliani. I castelfranchesi hanno capitalizzato il lavoro settimanale e, che fossero vivi, lo si era capito anche mercoledì, nella gara precedente in quel di Camaiore.

Il Gruppo Lupi Pon tedera ha perso per 3-1 in casa contro i modenesi della Spezzanese. Questi i parziali: 25-20; 21-25; 24-26; 18-25. Pontederesi terz’ultimi a quota 6. La panchina, causa infortuni, non ha potuto offrire gli opportuni cambi, per contrastare la più completa Spezzanese.

Marco Lepri