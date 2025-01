Volley serie b. Colpo di reni del Firenze. Vittoria col San Martino

Firenze Volley 3Volley Ball San Martino 0

FIRENZE VOLLEY: Coletti G. 12, Mazzinghi 10, Tung 3, Nuti 10, Coletti A. 9, Braito 11, Ceccherini L., Grossi, Baldanzi, Pontillo. All. Giglio.

SAN MARTINO: Folloni 3, Righi 6, Cassandra 9, Ghelfi 4, Barbieri 4, Cordani 15, Quartarone 1, Fregni L., Bucciarelli 2, Gozzi. All. Levoni.

Arbitri: Gerratana e Falaschi.

Parziali: 25-23, 25-23, 25-17.

Eccellente prova del Firenze Volley che supera in tre set i reggiani di San Martino, squadra che occupa il quinto posto nel girone D. Per i fiorentini, penultimi, un successo quindi importante. Gli atleti allenati da Giglio hanno dato il massimo contro i temibili rivali ed il loro sforzo è stato ripagato dalla conquista dell’intera posta in palio. Nel primo set, minimo vantaggio degli ospiti (15-16 e 20-21), ma nel finale sono i padroni di casa ad avere lo spunto vincente (25-23). Nella seconda frazione, i gigliati si avvantaggiano per 16-14 e 21-18, chiudendo, poi, ancora 25-23. Tutto facile, infine, per il Firenze Volley nel terzo set, vinto d’autorità per 25-17. Il campionato riprenderà l’11 gennaio.

Ma. Fi.