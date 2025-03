Volley Serie B: domani in programma diversi anticipi di C e D. Non c’è trippa per i Vigili del Fuoco. L’Ama stravince il derby

AMA SAN MARTINO

3

VIGILI DEL FUOCO

0

AMA SAN MARTINO: Quartarone 3, Cassandra 10, Santini 7, Ghelfi 11, Cordani 16, Righi 10, Bonfiglioli (L), Gozzi, Barbieri, Folloni, Ghilotti, Fregni, Petratti (L), Bucciarelli. All. Levoni.

VIGILI DEL FUOCO MARCONI: Corbetti 2, Piccinini 4, Magnani 22, Pavesi 9, Viola 4, Bonante, Giovannelli (L), Gianferrari (L), Cigni 2, Catellani, Cavazzoli, Nsia, Ronzoni. All. Panciroli.

Parziali: 25-21 25-19 25-18.

Note: durata set 24’, 23’, 23’, tot. 1h 10’; Ama, ace 10, service error 6, muri 13; Vigili del Fuoco, ace 4, s.e. 7, muri 7.

Va nettamente all’Ama San Martino l’atteso derby di ritorno del campionato di Serie B maschile con un 3 a 0 sui Vigili del Fuoco Marconi che ammette poche repliche, anche se i cittadini si sono complessivamente ben comportati. Si è giocato a metà settimana, perché il girone D ha una squadra in più degli altri gironi ed i campionato deve chiudersi per tutti nella stessa data. Alla Bombonera, ai 22 punti personali dell’ottimo Magnani dei Vigili, hanno risposto Cordani, Ghelfi, Righi e Cassandra, tutti in doppia cifra. Con i tre punti messi in cassaforte l’Ama ora è settima a 35, mentre i Vigili del Fuoco, terz’ultimi a 15, vedono la salvezza più lontana. "Il primo set è stato molto teso perché il derby è sempre il derby – dice Levoni, coach dell’Ama – noi avevamo bisogno di ritrovare la fiducia dopo alcune sconfitte e ci siamo riusciti".

Anticipi. In Serie C maschile, domani la Mo-Re Volley (35) gioca alle 21,15 sul difficile parquet di Sala Bolognese (31). In Serie D maschile, stasera alla Pertini alle 21 Naytes Vaneton Interclays (35) -Bluenergy Piacenza (5) in una gara il cui pronostico pare scontato. Nel girone B, in settimana si è recuperata Quistello-San Marco Matrix finita 1 a 3 (19-25 25-22 25-12 25-23), con San Marco (13) che torna in campo domani a Cavezzo (33) alle 21,15 in una gara ben più complicata.

In Serie D femminile, due anticipi domani: alle 20,30 RM Piacenza (capolista a 41) ospita la Jovi (30) in un match che si annuncia spettacolare. Alle 21 alla Pertini, dovrà dare il massimo la Vaneton Limpia Mentani (4) che ospita un’ottima squadra come il Sangiopode (30).

Claudio Lavaggi