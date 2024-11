Volley serie B e B2, il turno odierno. Battistelli nel "fortino». Derby Megabox-Gabicce

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega (foto) torna a giocare alla palestra Ricci di Colbordolo alle 17 di oggi contro il Montorio Volley. La vice allenatrice Alice Bellazzecca conferma l’importanza di questo incontro: "Torniamo a giocare tra le mura di casa dopo due belle vittorie consecutive, che ci hanno dato ossigeno e ci permettono di acquisire sempre più sicurezza nelle nostre capacità in questo campionato, per noi nuovo e difficile". La formazione abruzzese ha, nel suo organico, anche alcuni giocatori già conosciuti nella fase dei playoff dello scorso anno. "Posso dire che conosciamo parte degli elementi che provengono dal nostro storico rivale della passata stagione: San Benedetto – continua Bellazzecca – quindi sono una squadra ben equilibrata ed equipaggiata". E chiude: "Sarà necessario armarsi di molta pazienza e non la fretta di far punto e chiudere: sicuramente una vera e propria battaglia". Serie B2. Nel femminile, primo derby della stagione per la Megabox Vallefoglia che affronta oggi alle 17.30 nella palestra di Montelabbate il Team 80 Gabicce, terzultima in classifica a quota 2 punti. Così presenta la partita l’allenatore Matteo Costanzi: "Anche per me sarà una sorta di derby, ho allenato a Gabicce due anni fa ed ho ottimi ricordi sia della società che della squadra. Ritroverò diverse delle atlete che ho allenato, loro hanno un buon gruppo ma sin qui hanno faticato un po’, il che conferma l’alto livello tecnico e atletico del girone. Noi siamo un gruppo molto giovane, ma cercheremo di avere tanta fiducia in noi e di mostrare sul campo quello che valiamo". Nel Team 80 Gabicce si è dimesso il diesse Manuel Leonardi che su faceboox spiega la sua decisione: "Vorrei fare chiarezza non ho mai contestato le decisioni degli allenatori delle mie figlie, le ho sempre rispettate, giuste o sbagliate che le considerassi, ma c’è un limite a tutto, scelte ok, l’umiliazione no, non la posso accettare e non la accetterò mai, in nessun campo, verso nessuno". Infine la Battistelli Blu Volley Pesaro oggi alle 21 al PalaMegabox ospita la New System. "E’ una partita difficile", dice il presidente Alfonso Petroselli.

