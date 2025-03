Volley serie B e B2 maschile e femminile. Megabox Under 18 campione provinciale

Serie B2. Nel femminile, il Team ‘80 Gabicce ha battuto per 3-0 la Megabox Vallefoglia (parziali 25-14, 25-15, 25-21). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Gabicce era desiderosa di portare a casa tre punti e non aveva certo intenzione di lasciarne alcuno per strada. Noi avevamo la testa al giorno dopo, quando abbiamo giocato, e vinto, le finali provinciali Under 18 battendo in semifinale il Volley Pesaro in soli tre set ma dopo una lunga battaglia e, in finale, la Virtus Fano. Ora guardiamo con fiducia alle finali regionali".

Sconfitta anche per la Battistelli Blu Volley Pesaro. Trasferta taboo in quel di Potenza Picena, le ragazze di Coach Lorenzi non entrano mai in partita e hanno subìto la squadra di casa chiudendo con un risultato di 3-0: 25-14 25-14 25-16. "Non siamo riusciti mai ad entrare in partita e girare il trend del match – commenta il diesse Simone Paolini –, abbiamo subito e fatto troppi errori che chi hanno penalizzato, dobbiamo rialzarci e reagire con forza".

Serie B. Nel maschile la Battistellli Compressori Polbottega torna dalla trasferta abruzzese contro il Montorio con il cuore colmo di gioia per i punti conquistati in un campo poco semplice, difficile da espugnare: 2-3 (18-25;25-16;19-25;25-19;12-15). "Sono molto emozionato – esordisce il tecnico Marco Romani – perché i ragazzi sono stati encomiabili, hanno giocato una partita difficilissima, senza però mai rompere gli equilibri, dove l’unione ha dato forza ed energia necessari al risultato". Ci sono stadi diversi momenti difficili, in cui i padroni di casa hanno permesso poco a Schiaratura e company, però "L’atteggiamento di questa sera ha fatto la differenza, abbiamo gestito questo risultato fino all’ultima goccia di sudore – conclude il tecnico Romani – perché volevamo a tutti i costi riportare punti a Bottega. Abbiamo fatto un’impresa che ci consente, tra mille difficoltà ed ostacoli, di tornare a lavorare a testa alta, per affrontare la prossima sfida".

Beatrice Terenzi