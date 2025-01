Volley serie B e B2 maschile e femminile. Battistelli a gran ritmo verso Loreto. Blu con la vice capolista Angels

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega (foto a destra in alto) è operativa e cerca di raccogliere i frutti del lavoro svolto fino ad ora, dal momento che anche durante le pause natalizie il lavoro fatto è stato intenso e ben curato, non solo dai tecnici, ma anche con la collaborazione del preparatore atletico Francesco Giordano. Dal 6 gennaio la squadra è tornato di nuovo al completo ed è tornata a lavoro in maniera compatta in previsione dell’incontro a Loreto di domenica 12 gennaio alle 17: "Abbiamo lavorato su Loreto – interviene la vice di Marco Romani, Alice Bellazzecca –, perché siamo fortemente intenzionati a fare punti contro di loro senza farci condizionare dalla loro posizione in classifica".

Serie B2. Nel femminile prima partita del nuovo anno per la Battistelli Blu Volley Pesaro che domenica alle ore 17 al PalaMegabox incontrerà la seconda della classe, quella Volley Angels che sta facendo un buonissimo campionato. Le pesaresi che hanno lavorato in questo periodo per ritrovare uno buono stato di forma vogliono cominciare l’anno tornando a fare risultato anche tra le mura amiche. Così sull’incontro il diesse Simone Paolini: "Le avversarie sono squadra quadrata con elementi di grande esperienza nella categoria e hanno dimostrato in questa prima parte di stagione tutto il loro valore tenendo un ruolino impeccabile". La Megabox gioca oggi alle 21 a Reggio Emilia. Reduci dalla grande impresa al torneo Happyfania di Bellaria, le giovanissime tigri (tutte under 18) della Megabox affrontano a San Martino in Rio (Reggio Emilia) le padrone di casa della Ama. Le ragazze di Matteo Costanzi (foto qui a sinistra)sono ancora a caccia del primo punto, ma sono in crescita, come hanno confermato sia il successo a Bellaria che il set strappato alla Battistelli Blu Volley nell’ultimo incontro di campionato. Le avversarie sono penultime a quota 6 punti, con un bilancio di 2 vittorie e 9 sconfitte. "Reggio Emilia è un campo caldo – avvisa coach Matteo Costanzi –, è una squadra in rimonta in quanto è partita giocando una buona pallavolo, ma senza portare a casa mai un risultato positivo. Ma nelle ultime giornate si è sbloccata, conquistando un paio di vittorie. Noi arriviamo all’appumento contente del primo posto di Bellaria, ma con una squadra dimezzata dall’influenza. Speriamo per oggi di recuperare qualche ragazza. Altrimenti avremo una panchina corta".

b. t.