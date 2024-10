Volley Serie B e B2. Team 80, serve la gara perfetta

Serie B2. Nel femminile, il Team 80 Gabicce oggi alle 17 gioca in casa a Gradara contro il Volley Torresi porto Potenza Picena: "E’ una squadra rinnovata, ma esperta e con ottime qualità – avvisa il diesse Manuel Leonardi –. Dovremo fare la nostra miglior prestazione per ottenere un risultato positivo e prendere fiducia in questo nuovo campionato". Il Team 80 Gabicce è una neopromossa e quindi deve ancora entrare bene nel clima della nuova insidiosa categoria. La Megabox Vallefoglia, dopo l’imprevista pausa dello scorso week-end per maltempo, torna in campo nuovamente in trasferta oggi alle 19 a Reggio Emilia (una delle trasferte più lunghe del girone) contro la Arbor Interclays. Queste le parole dell’allenatore Matteo Costanzi: "Giochiamo la seconda partita del nostro campionato nuovamente in trasferta, in attesa di recuperare quella casalinga con Cervia, rinviata. Reggio Emilia ha vinto la scorsa partita 3-0, è una squadra esperta, che ha sostanzialmente confermato l’organico della scorsa stagione. Per noi si tratta di un banco di prova tosto, ma utile per verificare i risultati delle due settimane di lavoro e vedere che passi in avanti abbiamo fatto".

Sempre oggi, ma alle 20,30, la Battistelli Blu Volley gioca il terzo turno in trasferta. Le ragazze di coach Luca Nanni andranno a far visita alla Progresso Bologna, squadra ben messa in campo che nella prima di campionato ha battuto il forte Filottrano. "Bologna è una squadra esperta – sottolinea il diesse Simone Paolini –, con belle individualità di ragazze che hanno calcato anche categorie superiori, molto forti in attacco e tendono a sbagliare molto poco dando poco spazio alle avversarie".

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega oggi alle 17,30 è di scena a Osimo, dove incontreranno la Nef Re Salmone. "Tutti sanno che la formazione di turno è stata costruita per salire di categoria – spiega la vice allenatrice Alice Bellazzecca –, ma il morale, la qualità tecnica messa in campo, dopo la vittoria casalinga con il Romagna Volley ci fa sperare in una bella prestazione". E aggiunge: "Solo nel terzo set la concentrazione è un po’ diminuita, gli avversari hanno avuto più spazio e hanno meritatamente vinto il parziale. Poi siamo riusciti a chiudere e intascare tre punti importantissimi". I parziali dell’ultimo match con il Romagna sono i seguenti: 25-19;25-22;22-25;25-22.

Beatrice Terenzi