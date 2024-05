Volley Serie B e C. Vigili, basta un set per il paradiso Rubiera: è derby col Campagnola

Il volley reggiano cerca altre promozioni e lo fa oggi alle 20,30 con i Vigili del Fuoco Marconi che in Serie C maschile sono impegnati in Romagna contro Bellaria-Igea Marina.

E’ il mini girone a tre squadre, con i Vigili che, dopo aver battuto la Poggi Bologna per 3 a 0, possono salire in Serie B vincendo anche solo un set. Su tre squadre, salgono infatti in due e a quel punto per i ragazzi di Stefano Meringolo non conterà più l’esito del terzo confronto tra Poggi e Bellaria dell’11 maggio. Nelle tre Serie B si gioca oggi il penultimo turno di stagione regolare senza apprensioni.

Serie B. L’Ama San Martino (33) gioca in trasferta alle 19,30 con il Modena Volley (30) puntando a vincere il derby e a migliorare la propria classifica.

Serie B1. Alle 20,30 un derby ancor più ristretto, visto che a Rubiera si affrontano la Giusto Spirito (49) di Andrea Ghibaudi e la Tirabassi e Vezzali (36) di Simone Longagnani. A due turni dal termine, Rubiera è aritmeticamente ai play-off, Campagnola è tranquilla.

Serie B2. Attenzione ai nuovi orari, con la federazione che ha imposto l’obbligo della concomitanza.

Quindi si giocherà alle 18,30 sia Fos Wimore CVR (42)-Fenice Pistoia (24) a Rivalta, sia Arbor Interclays (40)-Ariete Prato (53) alla palestra Moro.

Gennari. Alessia, la 32enne banda reggiana in forza a Conegliano con cui ha vinto nei giorni scorsi il suo terzo scudetto (dopo la sua terza Coppa Italia), gioca domani alle 19 in Turchia contro Milano di Egonu la finale di Champions League. Poi l’ex schiacciatrice azzurra si trasferirà negli Stati Uniti per disputare due stagioni nella nuova Lega. c.l.