Volley serie B e giovanile. L’Under 18 del Mosaico alla fase finale del campionato

Chiusura "balneare" per le formazioni di serie B che conoscevano già il loro verdetto e sono state tutte sconfitte, ad eccezione del Mosaico di B1 che non ha giocato, osservando un ormai superfluo turno di riposo, data la retrocessione maturata con 3 giornate d’anticipo. La PietroPezzi conclude il biennio nei campionati nazionali con una sconfitta ad Ancona e con il 12mo e penultimo posto finale. La società non farà drammi, si riposizionerà in una serie C forse più congrua a budget e risorse disponibili, riproponendosi come prezioso sbocco intermedio in città fra l’attività giovanile e quella di vertice. In casa Mosaico, invece, si prende atto della retrocessione della B1, incappata in una annata-no. Molto buono, invece, il campionato della seconda squadra, allestita per la B2 all’ultimo momento e capace di conquistare una comoda salvezza. Molte delle atlete di quest’ultimo gruppo sono partite ieri per Bari, dove disputeranno la fase finale del Campionato Nazionale Under18, grazie al secondo posto conquistato nella fase regionale alle spalle della rivale modenese "Scuola Anderlini".

Fra oggi e domani le gare del girone eliminatorio a tre. Sarà poi il turno delle Under16 (a Bormio) e delle Under14 (a Cesena con i gradi di campionesse regionali conquistati nella finale di due settimane fa alla "Montanari"). La triplice qualificazione alle fasi nazionali è un risultato che non riusciva da tempo e che, considerati i soli due posti riservati all’Emilia Romagna, evidenzia l’ottima salute del vivaio. In B2 tutto immutato in classifica per le ininfluenti sconfitte del Mosaico Jr (a Montesilvano), dell’Olimpia Teodora (a Collemarino) e del Massa (in casa contro il Potenza Picena). La squadra massese si aggiudica il platonico titolo di miglior ravennate della B2 che, in coincidenza con il declassamento del Mosaico di B1, segna una virtuale supremazia provinciale che mai era uscita dalle mura cittadine. A riportare il volley in città potrebbe essere l’Olimpia Teodora che sta prendendo in considerazione l’idea di acquisire una categoria e ripartire con un progetto più ambizioso che punterebbe a recuperare le giovani atlete cresciute in città e poi, per mille motivi, finite altrove. Marco Ortolani