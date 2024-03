Volley serie B

Il big match del PalaParenti ha esaltato i Lupi, vittoriosi per 3-2 sulla capolista Tuscania. Questo ha permesso all’Arno Toscana Garden di riprendersi la vetta solitaria dopo la vittoria per 3-2 a Prato. Vincono anche i pontederesi del Gruppo Lupi per 3-0 sul Sansepolcro. L’impresa della quinta di ritorno l’hanno quindi compiuta i biancorossi di Santa Croce, i quali hanno recuperato lo svantaggio (1-2), per poi imporsi al tie-break. I conciari hanno preso punti d’oro per la salvezza. Una volta colto il 2-2 ai vantaggi, i Lupi hanno dominato il tie-break da grande squadra, lasciando sette punti ai viterbesi. Sette vittorie nelle ultime otto gare, sono segno di maturità e di crescita per i santacrocesi. Quando mancano ancora otto gare alla conclusione, la salvezza resta il primo obiettivo da centrare.

A Prato i castelfranchesi di coach Mattioli si sono imposti per 3-2 tornando alla vittoria dopo due gare perse proprio al tie-break. L’Arno non sembra più la squadra sicura e micidiale della prima parte del campionato. Anche contro i lanieri si è andati per le lunghe, soffrendo non poco per recuperare lo svantaggio per 2-1. Al quinto set i biancoverdi hanno offerto il meglio, imponendosi per 15-5. Nicotra e soci conducono a quota 43, incalzati ad un punto da Tuscania. Il Gruppo Lupi si è imposto al PalaMatteoli per 3-0 sul Sansepolcro, soffrendo nel primo set, vinto per 29-27. Il passo è stato più sicuro negli altri due, chiusi per 25-19 e 25-20. La squadra di Marco Nuti è attestata al quinto posto con 33 punti, in una posizione di controllo della situazione. C’è da stare ben guardinghi in un girone composto da sole 14 squadre in cui saranno ben 5 le retrocessioni.

Marco Lepri