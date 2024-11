Volley serie B femminile e maschile. Life365, sfida salvezza. Querzoli, che derby

Il campionato della Life365.eu comincia oggi. Al Ginnasio sportivo (ore 17.30) è già bivio salvezza: arriva la Rg Stampa Futura Teramo e il fanalino di coda Forlì non può più permettersi di rimandare l’appuntamento con la vittoria. Possibilmente piena. Gregori e compagne ne sono consapevoli e, raccolti i cocci di 5 inciampi consecutivi che hanno messo a nudo tutte le lacune strutturali della squadra, chiedono strada alle abruzzesi, quartultime a +3, per respirare una boccata d’ossigeno.

È il primo, questo, di una serie di cinque scontri diretti dai quali dipenderà gran parte delle speranze di salvezza della Libertas. Tra le fila forlivesi non ci sarà Letizia Bellavista, che ha chiesto di cambiare aria e in settimana è stata accontentata: ufficiale la cessione in prestito a Cervia in B2. Recuperata, invece, Blaseotto, che ha smaltito il fastidio al ginocchio. Anche la Futura vive un momento delicato: le teramane non vincono dal 26 ottobre (colpo corsaro a Ravenna: 2-3) e cercano una cura ricostituente per non rotolare in fondo alla classifica.

Gran derby, di contro, per la Querzoli in serie B maschile. ‘Svuotata’ la Real Bottega (3-0) e sistemata la classifica, i ragazzi di Gabriel Kunda fanno visita oggi (ore 17.30) alla Sab Group Rubicone degli ex Bonatesta (primo violino) e Mascetti (coach) per calare il poker e avvicinare il quinto posto. Lontano da casa, infatti, Forlì ha còlto tre successi su quattro, piegando le testa solo a Castelferretti sotto i colpi della Sabini. Good vibes però in casa Sab: i cesenati si presentano all’appuntamento sull’onda del sacco (0-3) di Falconara Marittima (in evidenza il centralone Procelli), valso il primo acuto esterno e il secondo posto solitario a -1 dalla capolista Osimo, e adesso vanno a caccia del quinto scalpo nella fortezza inespugnata di San Mauro Pascoli.

Marco Lombardi