Volley serie B femminile e maschile. Life365.eu e Querzoli, servono punti salvezza

La Life365.eu va a caccia di ‘panterine’. Uscite con le ossa rotte e il morale a pezzi (5 ko su 6) dal ciclo di fuoco che le ha opposte a tutto il gotha del campionato, con la sola eccezione di Cesena, Gregori e compagne radunano le forze e fanno leva sull’orgoglio per abbattere la Cortina Express oggi (ore 20.30) al ‘PalaBarbazza’ di San Donà. Forlì vive il momento più buio dal ritorno in B1: mai prima d’ora era stata costretta a lottare nel fango della bassa classifica – non è ultima solo in virtù del miglior quoziente set rispetto alla Clementina Volley, appaiata a quota 3 –, e ora dovrà calarsi nella mentalità di un campionato di sofferenza per salvare la pelle. Momento up, di contro, per la Cortina Express, serbatoio Under 18 dell’Imoco Volley campione d’Italia e d’Europa in carica. Ottave a quota 8, le panterine hanno espugnato Cesena 2-3 interrompendo un digiuno di vittorie che si protraeva dal 26 ottobre. E ora cercano conferme.

C’è una Real Bottega da ‘svaligiare’, invece, per la Querzoli. Caduta a Falconara Marittima l’imbattibilità lontano dal Ginnasio sportivo, Mariella e sodali cercano riscatto oggi (ore 18) tra le mura amiche. ‘Chef’ Kunda prepara una cena da 3 punti e confida nel ritrovato ‘appetito’ di Peripolli (tra i pochi a salvarsi al ‘PalaLiuti’) per allontanarsi dalle retrovie di una classifica cortissima (in un punto sono raccolte ben sei squadre). Forlì, infatti, è settima, ma non può cullarsi sugli allori: ha 8 punti, quanti Montorio (quartultima, che oggi sarebbe retrocessa) e proprio la Real Bottega Vallefoglia. Per uno strano intreccio del destino, i marchigiani vengono da un sonoro ko (0-3) per mano di Montorio e non ci stanno a fare da agnello sacrificale.

Marco Lombardi