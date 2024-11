Volley serie B femminile. Impresa Lasersoft a Castelfranco. Secondo posto in classifica blindato

È un successo di straordinario significato tecnico, quello ottenuto dalla Lasersoft Riccione nella quarta giornata di campionato di Serie B1. Le ragazze di coach Piraccini sono andate ad espugnare Castelfranco Veneto, tana dell’Azimut Giorgione, con un netto 3-0, lasciando le avversarie a 18, 23 e 22. È la terza vittoria in quattro incontri, la prima ottenuta fuori casa, peraltro nel palazzetto di un team solido e con ambizioni. Ed è anche un successo che, ancora più importante, vuol dire secondo posto in classifica. E dire che la partita non era iniziata affatto in maniera favorevole alle riccionesi, col Giorgione di Busato subito scattato sul 7-2 e poi anche sul 13-9. A quel punto ecco la risposta decisa della Lasersoft, brava a recuperare punto su punto e a mettere insieme un break addirittura di 11 punti a 1. Da 13-9 a 14-20, col vantaggio che poi è stato mantenuto fino al 18-25 del 1°. Più regolare l’andamento del secondo set, molto equilibrato e con le squadre testa a testa fino al 22-22. Poi gran lavoro a muro e chiusura sul 23-25. Nel terzo, il Giorgione sembrava poter avere la meglio ma, dopo il 22-20, altra rimonta di carattere delle ospiti con cinque punti consecutivi per la vittoria finale.

Il tabellino della Lasersoft: Saguatti 2, Chisté, Tallevi 9, Spadoni 6, Gabellini 14, Bologna 6, Morolli 2, Calvelli 10, Montesi, Tobia, Calzolari (L), Gugnali ne. All.: Piraccini. La classifica: Cesena 12; Lasersoft Riccione, Bologna e Vicenza 9; Padova 8; Giorgione e San Vendemiano 6; Teramo 5; Mestrino e Jesi 4; Forlì, Castel D’Azzano e Teodora Ravenna 3; Castelbellino 0.