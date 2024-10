Volley serie b Femminile. Olimpia Teodora ancora ko. Vince Conegliano dopo 2 ore

L’Olimpia non mette a frutto il turno infrasettimanale di recupero della seconda giornata, cedendo al Conegliano dopo oltre due ore di sfida equilibrata. Shock in avvio (0-8) a cui coach Rizzi cerca di porre rimedio inserendo Balducci per Gabrielli in posto4, scelta che rimarrà definitiva. L’Olimpia aggancia a 17 e ha una chance per chiudere sul 24-23, ma subisce lo sprint delle giovanissime avversarie. Buon risveglio nel secondo set con Marchesano in evidenza e un costante controllo del vantaggio sul tabellone. Il terzo set e buona parte del quarto si svolgono su un costante punto a punto, ma in entrambi è il guizzo finale delle scudettate venete a determinare i set, soprattutto il quarto, quando la benzina agonistica del serbatoio sembra finita. La squadra di Rizzi chiude il primo trittico di partite con 3 punti. Teodora – Conegliano 1-3 (24-26, 25-22, 22-25, 20-25) Olimpia: Poggi 1, Marchesano 14, Pirro 14, Fabbri 5, Gabrielli, Casini 15, Franzoso (L); Toppetti 1, Bendoni, Nika. NE: Fusaroli, Benzoni, Piraccini. All. Rizzi.

Marco Ortolani