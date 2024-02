Volley serie b femminile. Trestina-Fossato, derby che vale tanto

PERUGIA – Nel campionato di serie B2 femminile di volley gli sportivi hanno l’imbarazzo della scelta, un derby aumenta gli interessi degli appassionati. La Autostop Trestina riceve stasera al palazzetto di via Unione Sovietica (ore 21) le cugine della Fossato Volley; le altotiberine si affidano alla palleggiatrice Martina Baruffi sempre più in sintonia coi meccanismi di squadra, tra le rossoblu ospiti è pronta a raccogliere il guanto di sfida la centrale Francesca Beciani; si attendo spalti gremiti. Appuntamento interno anche per la Tmm Of Occhiali Magione che al palasport di via della Libertà (ore 18) se la vedrà con la Rinascita Firenze; le padrone di casa hanno perso contatto col vertice e cercano di recuperarlo attraverso la schiacciatrice Linda Guerrini, le toscane vogliono allungare sulla rivale e sono sospinte dalla opposta Mara Ceccherelli. Torna tra le mura amiche la Samer Marsciano che al palasport Pippi-Tiberi (ore 21) attende la visita della capolista Ius Arezzo; la differenza tra le due rivali è consistente, le biancoblu provano lo sgambetto facendo leva sulla regista Flavia Volpi, le toscane non vogliono fermarsi.