Volley serie b femminile. Va in scena il derby Marsciano-Magione

PERUGIA – Le quattro rappresentanti umbre della serie B2 femminile si presentano agguerrite all’appuntamento con la diciannovesima giornata che propone un solo match casalingo, ma di notevole interesse. Un nuovo derby umbro è in programma oggi con la Samer Marsciano che gioca nel suo palasport Pippi-Tiberi (ore 21,15) contro la Tmm Of Occhiali Magione; le padrone di casa cercano di togliersi altre soddisfazioni per mettersi al sicuro da ogni sorpresa e chiedono strada con il martello Agnese Carboni, le ospiti si presentano in formazione molto rimaneggiata, la vigilata speciale è la centrale Matilde Vibi. Con l’ottimismo derivante dagli ultimi buoni risultati la Autostop Trestina va in trasferta per affrontare una più che mai vigorosa Canniccia Seravezza; le versiliane contano sull’opposta Veronica Lamperi, tra le altotiberine fiducia immutata sulla palleggiatrice Marina Baruffi. La Fossato Volley si confronta lontano da casa con la non proibitiva Fos Wimore Reggio Emilia; la fiducia delle emiliane è affidata alla schiacciatrice Anna Saccano, le rossoblu devono sfruttare la verve della libero Tiarè Sagramola.