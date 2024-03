Volley serie B. Foligno a Camaiore per i punti-salvezza

®PERUGIA – Tra gli appuntamenti della categoria nazionale quello di serie B maschile suscita grande interesse. La Italchimici Intersistemi Foligno prova ad allungare il momento positivo recandosi a fare visita alla Delta Bevande Camaiore in un duello che è uno scontro diretto per la conquista della tranquillità in classifica; i toscani si presentano agguerriti e speranzosi di fare risultato con il forte schiacciatore Matteo Mannucci che è sempre molto incisivo, i falchetti cercano altri preziosi punti salvezza e lo fanno facendo leva sulla concretezza del libero Lorenzo Schippa che è il punto di riferimento in seconda linea. In serie B1 femminile gioca fuori dai confini regionali la rappresentante umbra, impegnata in uno scontro sulla carta proibitivo. La Lucky Wind Trevi si rimette in viaggio per andare a misurarsi con la vigorosa Pieralisi Jesi; tra le marchigiane la vigilata speciale sarà l’opposta Sofia Moretto che è uno dei terminali più prolifici, le biancoazzurre hanno assoluta necessità di invertire la marcia e per riuscire a perseguire l’obiettivo sperano in una grande prestazione della centrale Aurora Gresta.