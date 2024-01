Volley serie B. Foligno, con Prato un pezzo di salvezza

PERUGIA – La penultima giornata d’andata nel campionato di serie B maschile propone uno confronto diretto per la salvezza. La Italchimici Intersistemi Foligno che al palasport Paternesi (ore 18) ospita una rivale meno quotata come la Kabel Prato; andamento simile per le antagoniste e gara dal pronostico aperto. Tra i falchetti la garanzia è data dalla panchina dove è pronto a ritagliarsi i suoi spazi il regista Emanuele Basco, tra i toscani un ruolo determinante lo avrà il martello Matteo Alpini, senza dubbio l’elemento più pericoloso. Il dodicesimo turno della serie B1 femminile è un duello che sulla carta appare complicato. Per la Lucky Wind Trevi che prima della pausa di fine anno ha battuto la capolista, la trasferta odierna sul campo della Clementina 2020 Moie è dunque difficile ma non può rappresentare un ostacolo insormontabile, le formazioni inseguono posizioni di lustro ma in classifica sono separate da dieci lunghezze. Nel confronto a distanza le marchigiane mettono in risalto le caratteristiche della schiacciatrice Valentina Fedeli, le biancoazzurre rispondono con la concreta centrale Aurora Gresta.