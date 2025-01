Volley, Serie B. Grande Codyeco, ecco la Final Four

La Codyeco Lupi ha staccato il biglietto per la Final Four di Coppa Italia, superando per 3-0 il Saronno nella gara di ritorno al PalaParenti. I biancorossi si sono imposti con questi parziali: 25-14; 25-20; 25-12. I varesini, già battuti per 3-2 all’andata, si sono arresi in maniera manifesta ai biancorossi di Pagliai che, nel periodo di Pasqua (17-19 aprile), affronteranno la fase decisiva, come pure altre tre squadre: i padovani del Monselice, Genzano di Roma ed i leccesi del Galatone. Il club biancorosso ha avanzato la propria candidatura per ospitare la Final Four; ne sapremo di più nei prossimi giorni così come degli accoppiamenti delle due semifinali.

Quella dell’altro ieri è stata una serata perfetta per la Codyeco Lupi, con tanto pubblico sugli spalti, contro un Saronno che ha dato l’impressione di non entrare mai in partita. Per i biancorossi è così arrivata la decima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. I conciari sono scesi in campo privi del centrale Simoni e del giovane Camarri, ambe due alle prese con malanni di stagione pertanto costretti a dare forfait. Al posto di Simoni è stato schierato Baldini ed il giovanotto si è subito presentato con un bel muro vincente nei primi minuti di gioco. Numerosi i tesserati del settore giovanile, molti dei quali in Curva. La Codyeco Lupi ha risposto sfoderando una gara ricca di contenuti, stando sempre avanti nel punteggio, con tante giocate sottolineate da applausi e con un’intensità straordinaria nella fase di servizio e di muro-difesa. Otto i muri punto e sette gli aces (a fronte di soli 6 errori in battuta) fanno capire quanto abbiano spinto i “Lupi”. Baldini, schierato per Simoni, ha giocato da veterano. Questi i punti messi a segno dalla Codyeco Lupi: Colli 15, Da Prato 14, Baldini 5, Caproni 4, Mignano 4, Pahor 10, Bini (libero). A referto pure: Civinini, Baldaccini, Maletaj, Pieri, Calloni, Attuoni e Matteini. Così coach Pagliai: "Obiettivo raggiunto. Faccio i complimenti agli atleti ed allo staff medico; nonostante gli infortuni e l’influenza di stagione, la squadra è stata lì, spingendo a fondo. I ragazzi, come tutti noi, volevano questa qualificazione; ci siamo riusciti. Veramente bravi. Questo è motivo di soddisfazione generale".

Marco Lepri