Volley serie B. Gruppo Lupi, il mese della verità. In guerra per mantenere la categoria

Il Gruppo Lupi è pronto a giocarsi tutto in questo mese di aprile. Restare in B è la volontà dei pontederesi, attesi dalla trasferta alla Spezia di domenica prossima contro gli agguerriti liguri che godono dei favori del pronostico. Mancano sei partite alla fine ed il Gruppo Lupi sarà peraltro costretto a riposare al penultimo turno. Ci sono quindi cinque i confronti ufficiali con 15 punti in ballo.

La principale antagonista dei pontederesi è il Cecina che mantiene tre punti di vantaggio sulla squadra di Simone Buti al quale fornisce un sostanzioso contributo Fabio Innocenti. Entrambi non dormono sonni tranquilli al pari dei fratelli Benvenuti e dell’intera dirigenza pontederese, alle prese con una stagione in cui la squadra non è riuscita ad intraprendere il cammino sperato.

Anche sabato scorso Lumini e compagni sono stati sconfitti in casa, stavolta per mano dal Camaiore, che ha così agguantato la Codyeco Lupi in vetta, imponendosi per 3-1 al PalaMatteoli. Il Gruppo Lupi dovrà affrontare il Cecina in trasferta subito dopo Pasqua, mercoledì 23 aprile in un match che molto probabilmente deciderà tutto.

Arrivare al confronto con i rossoblù di Giacobbe in una posizione di classifica competitiva per lottare fino in fondo, è nei voti della squadra presieduta da Giorgio Nazzi, presidente appassionato e sempre vicino ai suoi ragazzi.

Marco Lepri