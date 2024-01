Volley serie B, Gruppo Lupi e i sogni di gloria. Arno pronta a ripartire

Bilancio di fine anno per le tre squadre (Castelfranco, Pontedera e Santa Croce) impegnate nel campionato di B. Si tratta di: Arno, Gruppo Lupi e Lupi. Dopo dodici gare disputate e, quando ne mancano due al giro di boa, la situazione è questa: castelfranchesi ancora primi con 30 punti, frutto di 10 vittorie ed una sola sconfitta. Questa, è giunta prima di Natale in casa con Tuscania, diretta rivale che ha compiuto l’aggancio, dando una chiara dimostrazione di forza. Per l’Arno sarà dura mantenere il primato, dovendosi recare a Tuscania nel ritorno. Alla ripresa delle gare, sabato 13 gennaio, i biancoverdi saranno a Grosseto, terzo in classifica. Sarà un match attendibile. Il braccio di ferro fra castelfranchesi e viterbesi sarà il tema della seconda parte della stagione. I pontederesi del Gruppo Lupi hanno chiuso il 2023 al quarto posto con 8 vittorie e 3 sconfitte, con 23 punti all’attivo. La squadra non è ancora pronta per lottare per i primi posti: mancano almeno due giocatori di valore in due ruoli del sestetto base. Per il futuro si dovrà provvedere, per alimentare sogni di gloria. Per ora il giudizio è positivo ma non esaltante. Talora i ragazzi di Nuti hanno peccato di discontinuità. Quasi impossibile centrare uno dei primi due posti. Nel ritorno si dovrà combattere per classificarsi tra le prime cinque.

Poi, per crescere ulteriormente, la dirigenza dovrà rafforzare l’organico. A Santa Croce i Lupi di coach Pagliai hanno chiuso l’anno al quart’ultimo posto con 13 punti in virtù di 4 vittorie e 7 sconfitte. Il voto è insufficiente. L’anno scorso il cubano Arguelles faceva la differenza, esaltando l’intera formazione. In questo torneo non c’è un vero e proprio trascinatore che possa prendersi sulle spalle la squadra. Sabato 13 gennaio i biancorossi ospiteranno il Tomei Livorno per poi chiudere il girone d’andata a Prato.

Marco Lepri