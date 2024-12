Volley serie B: i ragazzi di Guarnieri vincono in rimonta ad Asola e tornano al primo posto. Hokkaido, sigillo che vale la vetta

KEMA ASOLA REMEDELLO

HOKKAIDO BOLOGNA

(25-21, 18-25, 18-25, 17-25)

KEMA ASOLA REMEDELLO: Fellini 3, Marasi, Rodella 7, Leali 6, Pelac 16, Mattinzoli 7, Brunello (L1); Maggi 3, Penci, Bacchin 1, Pellegrino, Gallina. Non entrati: Chiari, Pignatelli (L2), Zaniboni. All. Fasani.

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 2, Ronchi 12, Ricci Maccarini 24, Bernardis 12, Reccavallo 15, Bandieri, Chiella (L1); Serenari 2, Beneventi, Tito 2, Bigozzi 4, Dalfiume. Non entrati: Imperato (L2), Popov. All. Guarnieri.

Arbitri: Rusconi e Veronese.

Missione compiuta: la Hokkaido passa ad Asola, in rimonta, e si riprende la vetta solitaria della classifica del campionato di serie B. Lo fa aggrappandosi ai 24 punti di Ricci Maccarini e ai 15 di Reccavallo, trascinandi in attacco, dove girano oltre il 73 per cento in attacco.

Ma perso il primo set, Bologna domina, aggrappandosi anche ai 5 muri di Ronchi e ai 12 punti di Bernardis: le bande faticano, ma danno equilibrio in ricezione e al sistema muro difesa, aggiungendo comunque 24 punti in coppia.

Bologna passa e si riprende la vetta solitaria, approfittando del turno di riposo di Mirandola. La seconda squadra più giovane del campionato è in cima, la sorpresa: e si appresta ora agli esami di maturità con Villadoro, Scanzorosciate e Mirandola, che diranno se la Hokkaido sia da corsa in chiave lotta promozione.

La classifica: Hokkaido Bologna 26; Stadium Mirandola 25; Zotup Scanzorosciate 24; Transports Villadoro 23; Volley Veneto Benacus 22; Ferramenta Astori Montichiari 20; Cremonese 16; Modena Volley 14; Canottieri Ongina 12; Radici Products Cazzago 11; Mgr Grassobbio, Arredopark Dual Caselle 10; Kema Asola Remedello 9; Univolley Carpi 5; Imecon Crema 4.