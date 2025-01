Volley serie B. Il Gruppo Lupi torna in carreggiata per la salvezza: "I tre punti fanno bene alla classifica e al morale»

L’ultima partita del girone d’andata ha rilanciato a pieno titolo, nella lotta per la salvezza, il Gruppo Lupi Pontedera. I biancocelesti di coach Simone Buti (al quale dà una mano in panchina Fabio Innocenti) hanno dato vita ad una convincente prestazione in quel di Grosseto, imponendosi per 3-1. Il Gruppo Lupi ha ceduto nella prima frazione per poi legittimare l’incontro nei restanti tre parziali in cui Lumini e compagni hanno girato a pieno regime. E così Pontedera è riuscita a cogliere tre punti in casa di un’ostica formazione, meglio piazzata in graduatoria, ma superata con slancio e volontà di vittoria.

Il Gruppo Lupi ha chiuso il girone d’andata al quart’ultimo posto, ben sapendo che questo andrà migliorato per evitare la retrocessione, visto che saranno quattro le compagini che abbandoneranno la serie B. I tre punti colti in Maremma sono però serviti a mettere nel mirino squadre come: Cecina, Castelfranco ed i modenesi della Spezzanese, poco distanti in classifica da Frosini e soci. Su queste tre avversarie i biancocelesti faranno la loro corsa nella seconda parte della stagione per conservare il posto in categoria. "Torniamo da questa tosta trasferta nel sud della Toscana – ha detto il dirigente Carlo Nacci – con tre punti che fanno bene sia alla classifica che al morale. Dopo mesi alquanto tribolati, per la mancanza di risultati positivi e per i tanti infortuni, ecco che il tecnico Buti ha nuovamente a disposizione tutti i componenti la rosa. Questa è stata recentemente rafforzata dall’importante innesto dello schiacciatore Galabinov che, contro la sua ex squadra, non ha tradito le aspettative disputando una super partita. Anche Pantalei è stato autorevole in regìa. Tutta la squadra ha girato bene e non poteva essere altrimenti, per mettere sotto un Grosseto in salute. Lazzeroni e Carrai, entrati a gara in corso, sono stati utili. Per noi è stato un turno decisamente positivo. Sabato prossimo ci sarà un turno di sosta per la Coppa Italia. Alla prima di ritorno riceveremo il Firenze Volley".

Marco Lepri