Volley serie B. Il Mosaico a Sassuolo per uscire dalla crisi

Tanti dubbi sul pullman che, quest’oggi, porterà il Mosaico a Sassuolo, per la settima tappa di un tour finora tutto in salita. La squadra posticipa di sabato in sabato l’appuntamento con la vittoria e con una qualità di gioco che dia finalmente affidamento. Vedremo se la trasferta emiliana, che la squadra affronta con tutta la rosa a disposizione alle 18, darà buoni segnali. Alle 17, invece, luci del PalaCosta accese su un derby classico della nostra serie B fra PietroPezzi e Querzoli Forlì. Nella squadra di Kunda (ottimo schiacciatore argentino degli anni novanta) anche i ravennati Bonatesta e Camerani, quest’ultimo un ex della contesa. Ravennati chiamati a conservare un vantaggio di 3 punti sui corregionali, maturato peraltro giocando una partita in meno (turno di riposo già osservato dal team di Rizzi). In B2, nel posticipo domenicale, il Mosaico Jr cercherà la super-sorpresa alla Mattioli contro la capolista Riccione. Il Massa viaggia fino a Pescara sull’onda del bel derby vinto con la MyMech che, con qualche assenza nell’organico, proverà a rifarsi in casa contro il Porto Potenza Picena. Per l’Olimpia Teodora (zero vittorie su sei partite) obbligo di impegno massimo nella sfida contro Rimini, che finora ha vinto una sola partita.

Marco Ortolani