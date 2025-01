Volley serie B, il punto. Romani: "Battistelli, sono contento a metà. Classifica ok, atteggiamento da migliorare»

La Battistellli Compressori Polbottega, serie B maschile, è in pausa dagli incontri di campionato. In questo fine settimana si giocano le fasi finali della Coppa Italia maschile di serie B e i ragazzi di Marco Romani stanno cercando di raccogliere le idee per recuperare punti e set persi nel corso di questa fase di andata. Il team ha cercato di affrontare con gli stessi atleti quelli che sono i punti deboli ed i punti di forza, in particolare il tecnico Marco Romani cerca di tirare le fila in merito a questa prima volta in serie B: "Posso affermare di essere contento a metà, perché c’è qualcosa da aggiustare, vista la posizione in classifica – commenta il capo allenatore Romani –. Non dal punto di vista dei risultati, perché tutto sommato non sono poi così malvagi, ma soprattutto perché forse mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto nelle ultime partite, nell’atteggiamento mentale, nel modo in cui ci si è approcciati alle partite".

Il tecnico biancoverde sa che gli incontri casalinghi sono determinati per raccogliere punti importanti ai fini della salvezza, la palestra Francesca Ricci potrebbe rappresentare un ostacolo per gli avversari e soprattutto nelle ultime sfide casalinghe si è visto come il gioco prosegue bene per i primi 20 punti di ogni set, poi sembra che tutto ciò che si è visto sparisca, si assiste a un vistoso calo: "Manca un po’ a tutti – continua Romani - a partire anche dallo staff tecnico, l’essere cinici per chiudere i punti decisivi, senza voler togliere merito agli avversari, spesso più esperti di noi". Il tecnico non drammatizza, ma vorrebbe uscire da questo alone di negatività. "Siamo felici di essere parte di questa categoria – conclude Romani – continuiamo a credere nei nostri mezzi, sapendo quali sono le difficoltà di questa serie B. Abbiamo lasciato qualche punto prezioso per strada, ma ci siamo dati l’obiettivo di affrontare il nuovo anno togliendoci delle belle soddisfazioni, per sbloccare la situazione in classifica. Alla luce anche delle potenzialità degli atleti che ogni volta cercano di fare del proprio meglio".

Anche il presidente del Real Polbottega Volley, Giancarlo Ricci, manifesta il suo ottimismo: "Stiamo pagando la mancanza di esperienza, rispetto ad alcune formazioni forse meglio attrezzate. Sono consapevole anche che il gruppo può ricompattarsi, ha tutte le caratteristiche per farlo. Sono certo che i ragazzi metteranno tutto sul campo per centrare l’obiettivo salvezza".

b. t.