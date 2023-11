Volley serie B. Kabel, domani trasferta ostica nella tana della Toscanagarden

Trasferta difficile per la Kabel in serie B maschile nazionale. Si gioca domani alle ore 17.30 al palazzetto Bagagli e Prato sarà ospite della Toscanagarden Arno Castelfranco. Gara da mission impossible per la forza dell’avversaria e per i numeri dei confronti diretti di questi ultimi anni. Prato con l’Arno ha sempre patito le pene dell’inferno raccogliendo zero in termini di punti. Pisani che sono reduci dal bel successo in casa della Sestese che ha confermato la bontà dell’avvio di torneo per una squadra forte, strutturata e che occupa la testa della graduatoria. Una squadra che ha, di fatto, mantenuto la rosa che le aveva consentito di guadagnarsi ai play off la categoria superiore. La precisione di Taliani dietro è funzionale a fornire palloni puliti ad un regista di categoria come Berberi che poi può innescare uscite offensive di alto livello come Da Prato, Nicotra o i centrali Testagrossa e Simoni, quest’ultimo arrivato in estate dall’Acv Miners e scuola Trentino Volley.