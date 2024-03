Volley serie B. La Kabel fa una mezza impresa. Ma rischia di servire a pochissimo

Volley Prato

2

Toscanagarden Arno

3

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Cecchi, Postiferi, Lascialfari, Bandinelli. All. Novelli.

TOSCANAGARDEN ARNO: Parentini, Testagrossa, Samminiatesi, Crescini, Berberi, Dell’Endice, Aliberti, Simoni, Da Prato, Taliani, Galoppini, Croce, Ciappelli, Nicotra. All. Mattioli.

Arbitri: Tizzanini e Armelani.

Parziali: 26-24; 16-25; 25-21; 23-25; 5-15.

La Kabel strappa un punto alla capolista del campionato di serie B nazionale maschile. In sé un bel risultato ma siamo di fronte a una mezza impresa che rischia di contare pochissimo nell’economia della classifica della serie cadetta e soprattutto della corsa salvezza. Anche questa volta è mancato qualcosa per conquistare qualche punto in più in classifica. Il rammarico è soprattutto per il passaggio a vuoto nella fase centrale della quarta frazione, dove la Kabel ha concesso troppo vantaggio a Castelfranco, senza poi riuscire a recuperare il gap. Prato scende in campo con Lorenzo Alpini in regia, Mattia Civinini opposto, Conti e Villani centrali, Matteo Alpini e Bandinelli in attacco e Jordan Civinini libero. Il primo set è tiratissimo e si chiude ai vantaggi in favore della Kabel 26-24. La capolista non ci sta e si riscatta subito al ritorno in campo per 16-25. Ancora Prato in avanti nel terzo set ottenuto per 25-21 e Arno che risponde 23-25 nella quarta frazione. Si arriva così al tie break dove gli ospiti dominano 5-15.