Volley Serie B, la zona playoff torna distante sette lunghezze. 4 Torri cade in tre set. Ora tutto si complica

trebaseleghe

3

4 tori volley

0

Parziali: 26-24, 25-17, 25-15

La 4 Torri Volley fallisce l’esame di maturità, incassando una sconfitta molto pesante sul campo del Silvolley. A Trebaseleghe finisce con un secco 3-0 per i padroni di casa, che interrompono la striscia di tre vittorie di fila della squadra di Fortunati che scivola al sesto posto in classifica. Perdendo ulteriormente contatto dalla zona playoff. Quello col Silvolley era infatti un vero e proprio scontro diretto, che poteva permettere ai granata di avvicinarsi tantissimo alle posizioni di vertice. Invece è la squadra di Trebaseleghe a fare la voce grossa, conservando il secondo posto, ma soprattutto allungando a +7 sulla 4 Torri Volley. Un distacco che dopo 10 giornate non mette la parola fine ai sogni di gloria della squadra di Fortunati, che però esce sicuramente ridimensionata dal big match con la formazione padovana dell’ex Tosatto. Al palasport di Trebaseleghe si comincia sul filo dell’equilibrio (6-6), poi il Silvolley si porta sul +4, ma con una grande rimonta i granata mettono la freccia sul 21-22. L’inerzia sembra favorevole, però la battaglia punto a punto premia i padroni di casa (26-24). La 4 Torri Volley inizia il secondo set col sangue agli occhi portandosi avanti 0-4 e 2-7. Un black out però permette al Silvolley di ribaltare la situazione (12-10). È una mazzata per Morelli e compagni, che nel finale cedono di schianto (25-17). I granata non reagiscono nemmeno nel terzo parziale, che la squadra di Trebaseleghe si aggiudica con un eloquente 25-15. Un 3-0 che fa malissimo alla 4 Torri Volley, che stasera al palasport di Ferrara festeggerà il Natale assieme alla grande famiglia del consorzio Pallavolo Ferrara. In piazzale Atleti Azzurri d’Italia si riuniranno tutti gli atleti delle società coinvolte, gli allenatori, i dirigenti, i membri degli staff. Inoltre, saranno presenti tutti gli sponsor, professionisti e imprenditori che hanno garantito il loro contributo alle attività dei club.

s.m.