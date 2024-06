Volley serie B. L’Aeffe 4 Torri rinnova l’intesa con Fortunati: "Uno step in avanti»

Nonostante si sia da poco conclusa la stagione, terminata al 4° posto in classifica con 47 punti totali, in casa Aeffe 4 Torri Pallavolo Ferrara sono già arrivate le prime novità e conferme. Lunedì sera ha avuto infatti luogo la riconferma per la stagione 2024/2025 dell’allenatore della

prima squadra Andrea Fortunati (nella foto). Il campionato appena concluso ha messo in evidenza le importanti capacità del coach nei confronti di una squadra giovane e rinnovata, sapendo esaltare le qualità di ogni singolocomponente e riuscendole e ad unire in un armonioso gioco di squadra. Il livello dell’intero team è cresciuto partita dopo partita, a dimostrazione della sinergia dell’organico della squadra. Coach Fortunati quindi sarà a capo della panchina ferrarese anche per la nuova stagione. Il lavoro svolto in una stagione complessa ha messo in luce le ottime qualità di tecnico ma anche di uomo, riuscendo a restare sempre vicino ai giovani atleti anche nei momenti di difficoltà. Fortunati resta a Ferrara e si dice pronto a valorizzare al meglio la prima squadra e tutto il settore giovanile granata. "Sono contento di proseguire la collaborazione con la 4 Torri Ferrara – commenta Andrea Fortunati – e ringrazio il presidente Alberto Bova per la fiducia accordatami. Il mio ruolo resterà quello di head coach della prima squadra e di direttore tecnico del settore giovanile. Insieme allo staff dirigenziale stiamo allestendo le

nuove squadre per la stagione 2024-2005 e stiamo anche sistemando alcuni aspetti organizzativi che ci garantiranno un ulteriore step in avanti".