Volley serie B. L’Arno Toscana Garden si piega al Tuscania, insieme in vetta alla classifica

Stop alla serie positiva dell’Arno Toscana Garden. I castelfranchesi, dopo una serie ininterrotta di dieci vittorie, sono caduti nel confronto diretto con la loro unica antagonista: il Tuscania, al PalaBagagli. I viterbesi si sono imposti per 3-1 violando l’imbattuto campo di capitan Da Prato ed ora le due squadre viaggiano a braccetto in vetta alla classifica. Pari in tutto, compreso il quoziente set. I biancoverdi hanno vinto il primo set per 25-23 ma, negli altri, sono stati superati per 21-25; 23-25 e 21-25. La rimonta del Tuscania non ha lasciato spazio ai ragazzi di Mattioli. Ora una sosta natalizia attende l’Arno, col campionato che riprenderà il 13 gennaio con la trasferta a Grosseto. Al PalaMatteoli di Pontedera, il Gruppo Lupi ha messo sotto per 3-0 gli umbri del Foligno. I ragazzi di Marco Nuti hanno sconfitto quelli di Riccardo Provvedi con i seguenti parziali: 25-21; 25-21; 25-12. Gli ospiti hanno mollato la presa nel terzo set arrendendosi ai biancocelesti, desiderosi di accorciare con le formazioni di testa. Anche per la Pontedera sotto rete arriva una lunga sosta. A Sansepolcro i "Lupi" hanno vinto invece per 3-1. La vittoria era obbligatoria su un avversario relegato con l’Orte nei bassifondi della classifica, rivelatosi non competitivo per la categoria, nonostante la buona volontà dei suoi componenti.

ML