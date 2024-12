Volley serie b. Lasersoft, dopo 21 mesi arriva il primo ko in casa

Dopo 21 mesi, ecco il ko casalingo. La Lasersoft dei record viene battuta per la prima volta in casa dal lontano 4 marzo 2023, quando alle Fontanelle passò la Fatro Ozzano. Questa volta a brindare al successo è stata la Pieralisi Jesi dopo un match combattuto e finito al tie-break. E dire che era iniziata col dominio delle riccionesi, capaci di aggiudicarsi 25-14 il primo set nel segno di Calvelli e Gabellini. La vera svolta arriva nel secondo perché, dal 19-15, la Lasersoft subisce un parziale di 10-1 e si ritrova un set pari. Scioccante, anche perché Jesi ne prende abbrivio per il 20-25 del terzo. La reazione d’orgoglio riccionese si traduce in un altro set, il quarto, dominato (25-12), ma al tie-break le ospiti sono più lucide e chiudono sul 12-15 dopo il vantaggio locale di 9-7.

La classifica: Bologna 21; Riccione e Vicenza 18; Cesena 15; Padova 14; San Vendemiano 13; Jesi, Giorgione e Castel D’Azzano 12; Ravenna 9; Teramo, Forlì, Castelbellino e Mestrino 6.