Volley serie B, Loreto passa in tre set e mette fine ai sogni. Aeffe 4 Torri, crollo casalingo. La zona promozione ora è lontana

aeffe 4 torri

0

loreto

3

Parziali: 22-25, 21-25, 18-25

AEFFE 4 TORRI: Biondi 2, Morelli, Poltronieri 3, Ingrosso 6, Fregnani, Mezzani, Marcoionni 7, Smanio 2, Soriani (libero), Dosi, Tosatto 6, Poli (libero), Reccavallo 4, Maretti 13. All. Fortunati

Aeffe non pervenuta con la Nova Volley Loreto, che concede il bis in maniera autorevole dopo il successo ottenuto nel girone di andata.

Peraltro ancora più nettamente, perché al palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia finisce 0-3. Un vero peccato perdere così davanti al proprio pubblico, anche se inevitabilmente la sconfitta rimediata in modo rocambolesco nel big match di Osimo nel turno precedente e le vittorie conquistate dalle dirette concorrenti nelle gare disputate sabato possono aver pesato sulle motivazioni di una squadra che si è vista scivolare via i playoff dalle mani dopo averli accarezzati a lungo.

Coach Fortunati schiera la formazione titolare, poi nel corso della partita getta nella mischia tutti i giocatori a sua disposizione senza però riuscire a cambiare il corso del match, che ha un andamento sempre a favore degli avversari.

I marchigiani infatti si aggiudicano un set dietro l’altro, chiudendo con un secco 18-25 il terzo parziale per uno 0-3 molto pesante.

A questo punto, l’Aeffe si ritrova al quarto posto a -8 dalla seconda posizione (occupata da La Nef Re Salmone) che significa playoff e -4 dalla Pallavolo Sabini.

E a questo punto i granata devono fare attenzione anche a quello che accade alle proprie spalle, con la Paoloni Macerata a -5 e proprio la Nova Volley Loreto a -6.

E nel prossimo turno la squadra di Fortunati farà proprio visita alla Paoloni Macerata, nel terzultimo turno di un campionato che terminerà con la doppia sfida con Sios Novavetro in casa e Volley Potentino in trasferta: per i granata ora l’obiettivo diventa quello di chiudere nella maniera più positiva possibile, anche se distanti dalla zona promozione e dalla corsa per i playoff.

s. m.