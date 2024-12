Volley serie B. Lupi, vittoria di rilievo contro il Camaiore

Vittoria di rilievo per la Codyeco Lupi a Camaiore. I biancorossi si sono imposti sui versiliesi con i seguenti parziali: 19-25; 25-16; 17-25; 22-25. I santacrocesi centrano così il secondo posto a quota 23 in compagnia del Sassuolo, a tre punti dalla capolista Sestese. La Codyeco ha meritato il successo pur denotando una certa incostanza nel corso della gara, soprattutto nel secondo parziale in cui, dopo un convincente inizio (1-5), Colli e compagni hanno perso il controllo, favorendo il pareggio dei versiliesi. Questi, andati sotto nel terzo set, hanno contrastato a dovere i conciari nella quarta ed ultima frazione, tenendo sulle spine coach Pagliai, soprattutto nella parte centrale del set. Nel finale i Lupi hanno legittimato i tre punti. La Toscana Garden Arno si è imposta a Parma per 3-2 sulla Inzani, fanalino di coda del girone D. Questi i parziali: 25-23; 17-25; 25-22; 28-30; 5-15. Gara più difficile del previsto per i biancoverdi, impostisi solo al quinto set con una certa facilità. I ducali hanno sempre tenuto sul chi vive la squadra di Piccinetti che ora, a 12 punti, raggiunge il decimo posto in classifica, lasciandosi alle spalle cinque formazioni. A Sesto Fiorentino il Gruppo Lupi Pontedera, ancora penultimo, è stato battuto per 3-1 dalla capolista con questi parziali: 25-20; 19-25; 25-18; 25-22. Nelle file pontederesi ha debuttato il nuovo acquisto Galabinov, schiacciatore di banda prelevato dal Grosseto. La punta è stata tesserata, seppure in extremis.