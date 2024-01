Volley, Serie B Maschile. Così l’Arno riparte da Grosseto

L’Arno Toscana Garden di Castelfranco (30 punti) riparte con l’impegnativa trasferta di Grosseto (ore 21) dopo quattro settimane di sosta. I maremmani (26) sono terzi in classifica ed il coach biancoverde Mattioli, temendo la gara, dice: "Per noi è un momento chiave. Affronteremo atleti forti come Pellegrino, Galabinov e Alessandrini, ma dobbiamo pensare soltanto a migliorarci. Queste sono le occasioni di crescita e di sviluppo. Certe sfide contribuiscono ad acquisire esperienza maturando i nostri giocatori, preparandoli per il futuro". Il presidente Andrea Volterrani ribadisce: "Chiedo alla squadra di dimostrare il proprio valore. Confido nelle loro capacità di superare determinate sfide, mostrando la loro vera forza, come già fatto a dovere, nei mesi scorsi". Il Gruppo Lupi di Pontedera (23) è in trasferta ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma, sulle sponde del lago di Bracciano. Inizio ore 17 contro una formazione di metà classifica, in crescita ed in fiducia per uno scomodo confronto. La dirigenza del club biancoceleste richiede la massima concentrazione agli atleti ed uno spiccato impegno, per ripartire con una vittoria, dopo la sosta natalizia. "Siamo rimasti ben concentrati, lavorando bene – viene fatto presente – non solo per questa gara ma anche per la successiva, in casa con Tuscania che, al momento, guida con Castelfranco la graduatoria". Non saranno invece in campo i "Lupi" di Santa Croce (13 punti), per l’impegno in Nazionale Juniores del centrale Russo. La gara interna col Tomei Livorno, che viaggia con gli stessi punti dei biancorossi, come pure Camaiore, verrà recuperata mercoledì prossimo alle 21 al PalaParenti. Ai conciari servono i tre punti.

Marco Lepri