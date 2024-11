Volley serie B maschile. Derby di Romagna tra Bellaria e San Mauro

Sarà un sabato di passione, quello di domani in B maschile di volley. Le squadre del territorio sono attese a impegni importanti e di sicuro interesse. La Prime Cleaning Riccione ospita domani, nell’abituale impianto delle Fontanelle, il Montorio al Vomano (ore 18, Morini e Camarda), squadra che è un punto indietro in classifica. Occasione d’oro per un eventuale bottino pieno che raddoppierebbe di colpo i punti dei riccionesi. Derby tra vicine di casa, per la Romagna Banca Bellaria che fa visita a San Mauro Pascoli alla Sab Group Rubicone (ore 17.30, Chiara e Ricchi). Per i bellariesi (in foto Benvenuti), ancora a 0 dopo tre partite, un impegno complicato contro la seconda forza del girone E. Infine la Promopharma San Marino, che a Serravalle attende, alle 17.30 (Santoniccolo e Saudelli), la Nef Salmone Osimo. "Peccato aver preso un solo punto e non due – ha detto il coach della Promopharma Ricci a proposito dell’ultima partita con Loreto -. In un campionato equilibrato come penso sarà quello di quest’anno, ogni punto peserà tanto".

La classifica: Falconara 7; Rubicone, Osimo e Assisi 6; Loreto e San Marino 5; Forlì 4; Riccione, Vallefoglia e Macerata 3; Montorio al Vomano, San Severino e Falconara 2; Bellaria 0.