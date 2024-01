Volley serie B maschile e femminile. Jumboffice in forma. Come la Liberi e Forti

La lunga pausa per le festività di fine anno (si tornerà a giocare solo da domani) ha permesso agli addetti ai lavori di tracciare un primo bilancio riguardo al comportamento delle tre squadre dell’area fiorentina che gareggiano in Serie B.

Note decisamente liete per la Maxitalia Jumboffice Sestese che, nel settore maschile, pur essendo neopromossa, è attualmente in quinta posizione con ventidue punti conquistati. Un ruolino di marcia, quindi, più che soddisfacente per la squadra allenata da Marchi che, in undici gare fin qui disputate, ha perso solamente in tre occasioni. Buone sono, dunque, le prospettive per i sestesi che possono guardare con molta fiducia al prosieguo del torneo cadetto, puntando anche a migliorare l’attuale collocazione. Alla ripresa agonistica, trasferta a Tuscania, contro una delle due capoliste del girone F.

Nel settore femminile, settimo posto in graduatoria per la Liberi e Forti Firenze che ha un bottino di quindici punti, frutto di cinque affermazioni. Le fiorentine hanno le carte in regola per centrare la riconferma nella categoria, ma dovranno rimanere concentrate fino al termine della stagione, dato che le rivali in ottica salvezza non mancheranno. Il primo impegno del 2024, vedrà le atlete allenate da Pucci confrontarsi in casa col Cavallini Pontedera, compagine che ha solamente due lunghezze di ritardo dalle pallavoliste del capoluogo regionale.

Prima parte di campionato da dimenticare, invece, per l’Unomaglia Valdarninsieme che occupa l’ultima piazza del raggruppamento D. Una sola vittoria per le valdarnesi che, alla ripresa del campionato(impegnativa trasferta a Pomezia) dovranno, dunque, centuplicare le forze se vorranno avere ancora qualche speranza di restare in B/1. La strada è tutta in salita, ma sarebbe un grave errore arrendersi fin da ora.

Maurizio Filippini