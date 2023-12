Volley serie B maschile. Foligno nella tana dei Lupi di Pontedera

PERUGIA – Prima della pausa natalizia per il volley, la rappresentante umbra della serie B maschile, Italchimici Intersistemi Foligno, va a fare visita alla quotata Gruppo Lupi Pontedera; i toscani sono in una buona posizione di classifica e in questa occasione avranno come riferimento l’emergente palleggiatore Edoardo Pantalei, i falchetti hanno registrato progressi e ripongono la loro fiducia nella crescita del martello Lorenzo Guerrini. L’ultimo impegno del 2023 appare quantomai arduo per l’unica esponente del Cuore Verde d’Italia iscritta al campionato di serie B1 femminile. La Lucky Wind Trevi è di scena al palazzetto Stefano Gallinella (ore 18) e se la vede con la battistrada incontrastata Fgl Zuma Castelfranco; un finale d’anno non semplice con la distanza tra le due contendenti che risulta molto ampia, le biancoazzurre fanno leva sulla schiacciatrice Alessia Corradetti.