Volley serie B maschile. Forlì, striscia di 4 ko: è nel terzetto di coda

Disastro Querzoli all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Una Forlì senza nerbo né anima riesce nell’impresa di perdere 3-2 (22-25, 25-23, 25-19, 25-27, 15-12) la sfida tra disperate contro la Cucine Lube, formazione under 19 del club di SuperLega, e resta incagliata in fondo alla classifica, a quota 5, con Volley Potentino e PromoPharma San Marino. Per il sestetto di Gabriel Kunda è la quarta sconfitta consecutiva, la quinta (su cinque) in trasferta; e sabato prossimo altro viaggio, questo sì proibitivo, ad Ancona, sul campo della nuova capolista The Begin Volley.

Chi si aspettava una prova d’orgoglio e maturità corroborata da una vittoria da dedicare al patron Gavelli, colpito da infarto 7 giorni prima durante un match di campionato, è rimasto profondamente deluso. I giovani marchigiani picchiano duro in battuta (11 ace a 4), si fanno preferire in ricezione (57% di positive contro 47%) e, sia pure di misura, in attacco (38% a 37%); meglio Forlì solo a muro (14 punti a 7). Il migliore del match è Gianluca Cremoni, già campione europeo under 17, in versione marziano con 35 punti.

Primo set incanalato sui binari dell’equilibrio fino a metà del guado (16-15), poi Forlì strappa e chiude 22-25. Querzoli avanti anche nel secondo set (13-16, poi 16-21), quando un blackout improvviso propizia il rimontone della meglio gioventù rivale, che s’impone 25-23. Ringalluzziti, i padroni di casa si fanno più spigliati e intraprendenti nel terzo atto (16-10 e 21-17), chiudendo in scioltezza: 25-19. La Querzoli non ci sta e reagisce nel quarto parziale (15-16 e 17-21); poi resiste al colpo di coda Lube e s’impone di corto muso 25-27. Tutto rinviato al tie-break: Forlì parte col piede giusto (3-5), poi si spegne alla distanza e capitola: 15-12.

Tabellino Querzoli: Mariella 6, N. Kunda 1, Rondoni ne, Casamenti, A. Pirini 10, Fabbri 7, Balducci ne, Bonatesta 23, Camerani 15, Berti (L1), Del Grosso, Pusceddu (L2), Soglia 6, Trento ne. All.: G. Kunda.

m. lo.