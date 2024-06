Volley serie B maschile. La "piccola» Sir Safety affida la panchina a Natale Monopoli

PERUGIA – Le prime manovre di mercato hanno determinato, come di consueto, degli spostamenti sulle panchine delle squadre di pallavolo. Tra quelle che hanno cambiato coach c’è anche la neopromossa Sir Safety Perugia che è approdata in serie B maschile, le ambizioni sono di costruire una squadra forte, giovane e di prospettiva. Ad allenare i bianconeri sarà Natale Monopoli (nella foto), ex atleta dai trascorsi ad alto livello che aveva cominciato ad allenare nella passata stagione i settori giovanili a Ravenna. Dopo sette anni di collaborazione l’allenatrice Elena Piatatchenko ha deciso di lasciare la società sportiva della Spello Volley. Nel ringraziare il tecnico per questi anni trascorsi insieme, per i risultati raggiunti con grande spirito di sacrificio, impegno, e generosità, per gli insegnamenti rivolti alle atlete, la dirigenza le rivolge un grande in bocca al lupo per i futuri traguardi professionali. Tra gli umbri che operano fuori dai confini regionali c’è un tecnico perugino di grande esperienza che per motivi lavorativi risiede da diversi anni a Bergamo. Si tratta di Alberto Mazzatinti che ha firmato per la Chorus Volley ed allenerà la squadra under 14 femminile.