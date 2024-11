Volley Serie B maschile. Npsg al ’PalaMariotti’. L’avversario è Firenze

Dopo il turno di riposo la Npsg Trading Logistic riprenderà la propria marcia nella quinta giornata del campionato di volley Serie B girone D maschile nel match contro il Firenze Volley. L’appuntamento è fissato per domani alle 17 al ’PalaMariotti’ di Spezia. I biancazzurri dovranno stare molto attenti perché la posizione in classifica non rappresenta il reale valore della compagine di coach Giglio, penalizzata da un calendario iniziale pesante. Una formazione, neopromossa dalla Serie C toscana, con ottima qualità al servizio, con un gioco preciso al centro e con tre laterali molto efficaci. Servirà quindi una prova di squadra in cui l’aiuto reciproco dovrà essere il minimo comune denominatore di tutta la sfida. Gli altri match saranno: Sassuolo- Lupi Pisa, Lupi Pontedera-Cus Ge, Vvf Re-Volley Grosseto, Volley Modena-Volley Parma, Camaiore-S. Martino Re e Jumboffice Fi-Arno Pisa.

Nel campionato di serie C femminile la Pallavolo Futura ospiterà stasera alle 21 alla palestra di Ceparana l’Admo Lavagna che finora ha raccolto un solo punto in casa con Albisola. Una squadra con diversi esordi in categoria e con la probabile assenza in regia del capitano e veterana Giulia Vanti, reduce da un infortunio. Le ragazze di coach Garfagnini dovranno fare a meno ancora del capitano Michelle D’Ascoli. Altre sfide del quarto turno sono: Cogovalle-Normac,Wonder Normac-Albaro, Villa Levi-Albisola, Tigullio-Acli S.Sabina, Volare Volley-Virtus Sestri e Sanremo-Campomorone. Sul fronte maschile la Vdm Mulattieri riposerà nella seconda giornata.

Ilaria Gallione