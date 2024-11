Volley Serie B maschile. Stadium e Kerakoll non si fermano. È una corsa verso la vetta

Risultati netti, e poche sorprese, nel primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B maschile: le favorite Stadium Mirandola e Kerakoll Sassuolo hanno facilmente vinto il rispettivo derby, confermandosi nelle parti alte delle due classifiche. Nel girone C la Stadium Mirandola, dopo il netto 3-0 (25/19 25/15 25/23) rifilato all’Univolley Carpi, passa a condurre la classifica del girone, anche se in realtà ha giocato due partite in più dell’Hokkaido Bologna, che ieri sera ha affrontato il Modena Volley di Andrea Asta. La Stadium si è comunque dovuto impegnare per non perdere neppure un set contro i ragazzi di Paolini, che forse avrebbero meritato qualcosa di più, giocando una partita concreta, sia in attacco, che in difesa. Con lo stesso risultato di 3-0 (27/25 25/19 25/16) la Kerakoll Sassuolo passa alla Bursi di Fiorano contro la Beca Tensped, che sembra aver smarrito la strada della vittoria: i gialloneri possono recriminare sul set ball del primo set sparato fuori, che ha consentito ai ragazzi di Dall’Olio di rientrare in partita, e girare la gara, senza che i padroni di casa riuscissero più a rientrare. In testa al girone risale così l’AMA S.Martino di Francesco Ghelfi, anche ieri 20 punti, ma la graduatoria è corta, con sei squadre, Kerakoll compresa anche se con due sconfitte, nel giro di due punti, e la Beca Tensped ancora bel lontana dalla zona calda. Nelle altre gare, nette vittorie di Mo.Re. Volley in C maschile, Beca Montale, ed Univolley Carpi in Serie D con l’Ecoheat2 Volley Sassuolo che perde dopo pochi punti il bomber Riccardo Saverino, che dopo i 35 punti di giovedì scorso, record stagionale a tutti i livelli, si ferma dopo 3 punti, per un problema muscolare.

Riccardo Cavazzoni