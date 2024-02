Volley serie b. Mosaico, contro Ozzano in dubbio Tosi. ’Pietro Pezzi’ a Ferrara

Con un organico rimaneggiato e acciaccato la Pietro Pezzi affronta una trasferta a Ferrara che sarebbe stata già improba anche in condizioni di massima forma. Coach Rizzi è in emergenza, ma paradossalmente può scegliere fra varie opzioni, soprattutto al palleggio. Lo stesso coach potrebbe cimentarsi in un ruolo per lui assolutamente inedito, dopo le buone prove delle ultime due gare; le alternative sono il giovane Zama, quasi esordiente a questi livelli o capitan Cerquetti, che però è limitato dall’infortunio. Out anche il martello Cardia. Partita difficile alle 18 anche per il Mosaico che affronta l’Ozzano, una realtà ben stabilizzata da tempo in questa categoria. Con la quota salvezza lontana ben sette punti la vittoria è praticamente un obbligo, ma Tisci è ancora in dubbio se schierare l’opposto Tosi, che ha problemi a un piede. Bendoni potrebbe essere l’alternativa, con Bacchi chiamata, in caso di assenza di Tosi, ad aumentare il proprio lavoro in attacco. In B2, nel posticipo domenicale, si gioca fra Mosaico Jr e Olimpia Teodora un derby animato da storica rivalità. Le giovani di Dominico sono reduci da buone prove, ma il livello della categoria si è dimostrato ostico per loro sin dalle prime battute. Fra Montesilvano e Massa Volley, in palio punti per evitare sorprese finali. Più pressante il compito della My Mech Cervia, in un periodo negativo, che riceve il Pescara e non può permettersi passi falsi.

Marco Ortolani