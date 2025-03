Volley serie B: ore 21 al PalaPanini i giovani rossoblù se la vedranno con Modena che, nel confronto di andata, si impose al PalaSavena. Guarnieri: "Hokkaido, le difficoltà non mancheranno»

Oggi o mai più. E’ tempo di turno infrasettimanale, nel campionato di serie B maschile di volley e la Hokkaido sarà di scena a Modena, nel tempio del PalaPanini. All’andata, Modena, unica squadra più giovane dei rossoblù, passò al PalaSavena per quello che fu il primo ko stagionale di Bologna. E’ tempo di restituire ‘lo sgarbo’. I playoff passano da questa sera, per la Hokkaido, impegnata alle 21: la seconda della classe Villadoro riposerà: per i ragazzi di coach Guarnieri (che a loro volta hanno già riposato) è l’occasione di riportarsi a un solo punto da Villadoro e dal secondo posto che significa playoff.

Ritrovata la vittoria con Carpi, dopo i ko con Crema e Dual Caselle, serve continuità al cospetto di una squadra capace di grandi picchi in positivo e in negativo, di battere Montichiari, Ongina e Cazzago, ma pure di perdere da Grassobbio.

"Nella partita di andata abbiamo pagato sulla nostra pelle tutto il loro potenziale e dobbiamo essere consapevoli che incontreremo diverse difficoltà", avvisa la squadra coach Francesco Guarnieri. "Al di là dell’importanza dei punti in palio questa è una sfida in cui le motivazioni sono alimentate anche dai confronti nel giovanile passati e futuri tra questi gruppi. Modena è impegnata come noi su più fronti, è una squadra in cui giovani stanno crescendo, ma la qualità del gioco in questo periodo della stagione è altalenante. Nonostante questo, ogni sabato muovono la classifica, nelle giornate in cui le bocche da fuoco commettono qualche errore di troppo la fisicità a muro ristabilisce l’equilibrio. Spero che i ragazzi sfruttino l’occasione per alzare il proprio livello tecnico e mentale".

E’ il giorno della verità, per la Hokkaido: solo vincendo i playoff tornerebbero a essere un obiettivo alla portata e non una rimonta complessa.

Le altre gare: Radici Products Cazzago-Mgr Grassobbio, Arredopark Dual Caselle-Volley Benacus, Imecon Crema-Zotup Scanzorosciate, Canottieri Ongina-Cremonese, Univolley Carpi-Stadium Mirandola, Ferramenta Astori Montichiari-Kema Asola Remedello. Riposa: Transports Villadoro.

La classifica: Stadium Mirandola 54; Transports Villadoro 47; Hokkaido Bologna, Zotup Scanzorosciate 37; Arredopark Dual Caselle 35; Volley Veneto Benacus 34; Ferramenta Astori Montichiari 30; Modena Volley, Canottieri Ongina 29; Radici Products Cazzago 26; Cremonese 22; Kema Asola Remedello 15; Univolley Carpi 14; Mgr Grassobbio 13; Imecon Crema 13.